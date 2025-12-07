Yritysluettelo
Neo4j
Neo4j Markkinointi Palkat

Markkinointi keskimääräinen kokonaiskorvaus in Singapore Neo4j:ssa vaihtelee SGD 233K ja SGD 331K per year välillä. Katso Neo4j:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$204K - $232K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$180K$204K$232K$256K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Neo4j?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä Neo4j in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 330,760. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Neo4j Markkinointi roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 232,653.

