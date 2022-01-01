Yritysluettelo
Nemetschek Group
Nemetschek Group Palkat

Nemetschek Group:n palkka vaihtelee $50,793 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $93,840 Ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Nemetschek Group. Viimeksi päivitetty: 11/27/2025

Ohjelmapäällikkö
$93.8K
Ohjelmistosuunnittelija
$50.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Nemetschek Group on Ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $93,840. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Nemetschek Group ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $72,316.

