Yritysluettelo
Nelnet
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Nelnet Palkat

Nelnet:n palkka vaihtelee $60,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietoteknologi (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $146,000 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Nelnet. Viimeksi päivitetty: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
Median $103K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Ratkaisuarkkitehti
Median $146K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $83.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Tietoteknologi (IT)
Median $60K
Tuotesuunnittelija
$90.7K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$119K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Nelnet on Ratkaisuarkkitehti vuosittaisella kokonaiskorvauksella $146,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Nelnet ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $96,576.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Nelnet ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Rocket Mortgage
  • OneMain Financial
  • Citi
  • loanDepot
  • Navient
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/nelnet/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.