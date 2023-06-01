Yritysluettelo
Neiro
Neiro Palkat

Neiro:n mediaaripalkka on $52,920 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Neiro. Viimeksi päivitetty: 11/27/2025

Ohjelmistosuunnittelija
$52.9K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Neiro on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $52,920. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Neiro ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $52,920.

Muut resurssit

