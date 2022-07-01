Yritysluettelo
Neighborhoods.com
Neighborhoods.com Palkat

Neighborhoods.com:n mediaaripalkka on $96,515 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Neighborhoods.com. Viimeksi päivitetty: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ohjelmistosuunnittelija
$96.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Neighborhoods.com on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $96,515. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Neighborhoods.com ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $96,515.

