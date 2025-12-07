Yritysluettelo
Neighbor
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Markkinointi

  • Kaikki Markkinointi -palkat

Neighbor Markkinointi Palkat

Markkinointi keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Neighbor:ssa vaihtelee $34.9K ja $48.7K per year välillä. Katso Neighbor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$37.4K - $44.1K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$34.9K$37.4K$44.1K$48.7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Markkinointi ilmoitustas yrityksessä Neighbor avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Neighbor?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Markkinointi tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä Neighbor in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $48,672. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Neighbor Markkinointi roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $34,944.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Neighbor ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Uber
  • Facebook
  • Flipkart
  • Square
  • Snap
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/neighbor/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.