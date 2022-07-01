Yritysluettelo
Nearpod
Nearpod Palkat

Nearpod:n palkka vaihtelee $83,300 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $163,710 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Nearpod. Viimeksi päivitetty: 9/9/2025

$160K

Asiakaspalvelu
$83.3K
Data-asiantuntija
$131K
Ohjelmistoinsinööri
$164K

UKK

The highest paying role reported at Nearpod is Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $163,710. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nearpod is $130,650.

