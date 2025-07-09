Yritysluettelo
NDA
NDA Palkat

NDA:n palkka vaihtelee $11,637 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $125,372 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä NDA. Viimeksi päivitetty: 9/8/2025

$160K

Liiketoiminta-analyytikko
$56K
Data-analyytikko
$16.4K
Henkilöstöhallinto
$20.5K

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$13.7K
Markkinointi
$82.5K
Tuotesuunnittelija
$11.6K
Tuotepäällikkö
$54.8K
Projektipäällikkö
$50.3K
Myynti
$17.8K
Ohjelmistoinsinööri
$22.3K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
$125K
Ratkaisuarkkitehti
$89.6K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä NDA on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $125,372. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä NDA ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $36,300.

Muut resurssit