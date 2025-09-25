Ohjelmistoinsinööri korvaus in United States NCR:ssa vaihtelee $93.4K per year Grade 9 -tasolta $169K per year Grade 13 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $100K. Katso NCR:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
