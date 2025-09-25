Yritysluettelo
Tuotesuunnittelija korvaus in United States NCR:ssa vaihtelee $93.5K per year Grade 9 -tasolta $140K per year Grade 11 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $133K. Katso NCR:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
UX-suunnittelija

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä NCR in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $185,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä NCR Tuotesuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,000.

Muut resurssit