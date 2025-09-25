Yritysluettelo
NCR
NCR Data-asiantuntija Palkat

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in United States NCR:ssa on yhteensä $115K per year. Katso NCR:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Mediaanipalkka
company icon
NCR
Data Scientist
Atlanta, GA
Yhteensä vuodessa
$115K
Taso
L3
Peruspalkka
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä NCR?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä NCR in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $120,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä NCR Data-asiantuntija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $96,000.

Muut resurssit