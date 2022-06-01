Yritysluettelo
National Inventors Hall of Fame
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

National Inventors Hall of Fame Palkat

National Inventors Hall of Fame:n mediaaripalkka on $83,300 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä National Inventors Hall of Fame. Viimeksi päivitetty: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
$83.3K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä National Inventors Hall of Fame on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $83,300. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä National Inventors Hall of Fame ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $83,300.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle National Inventors Hall of Fame ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Airbnb
  • Stripe
  • DoorDash
  • Spotify
  • Tesla
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/national-inventors-hall-of-fame/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.