Multiverse
Multiverse Palkat

Multiverse:n palkka vaihtelee $70,569 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $296,082 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

Ohjelmistoinsinööri
Median $115K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotesuunnittelija
Median $78.6K
Liiketoiminta-analyytikko
$202K

Data-asiantuntija
$70.6K
Henkilöstöhallinto
$131K
Markkinointi
$76.6K
Tuotepäällikkö
Median $87.4K
Rekrytoija
$163K
Myynti
$296K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$153K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Multiverse on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $296,082. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Multiverse ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $123,016.

