MTS Palkat

MTS:n palkkaväli vaihtelee $13,866:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Projektipäällikkö :lle alaosassa $83,421:aan Datatieteen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä MTS. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS-insinööri

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Koneoppimisen insinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistuksen ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

DevOps-insinööri

Datatieteilijä
Median $35K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $30.6K

Dataanalyytikko
Median $14.7K
Tuotesuunnittelija
Median $30.4K
Tuotevastaava
Median $48.4K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $66.7K
Projektipäällikkö
Median $13.9K
Datatieteen päällikkö
Median $83.4K
Toimistoassistentti
$81.1K
Talousanalyytikko
$18.7K
Henkilöstöhallinto
$16.6K
Tietotekniikan asiantuntija
$57.3K
Liikkeenjohdon konsultti
$47.6K
Markkinointi
$27.3K
Tuotesuunnittelun päällikkö
$68.3K
Ratkaisuarkkitehti
$61.9K
Tekninen ohjelmajohtaja
$44.5K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli MTS:ssa on Datatieteen päällikkö vuotuisella kokonaiskorvauksella $83,421. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
MTS:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $44,476.

Muut resurssit