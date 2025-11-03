Mphasis Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti korvaus in United States Mphasis:ssa on yhteensä $148K per year L6 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $183K. Katso Mphasis:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso Lisää korvaus Vertaa tasoja

Tason nimi Yhteensä Peruspalkka Osakkeet (/yr) Bonus L1 $ -- $ -- $ -- $ -- L2 $ -- $ -- $ -- $ -- L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $ -- $ -- $ -- $ -- Näytä 3 Lisää tasoja

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Uusimmat palkkailmoitukset

​ Taulukkosuodatin Tilaa Lisää Lisää korvaus Lisää korvaus

Yritys Sijainti | Päivämäärä Tason nimi Tunniste Vuosien kokemus Yhteensä / Yrityksessä Kokonaiskorvaus ( USD ) Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus Palkkoja ei löytynyt Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Saat ilmoituksen uusista palkoista Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

HR / Rekrytointi? Luo interaktiivinen tarjous

Osallistu

Mikä on oikeuksien syntymisaikataulu yhtiössä Mphasis ?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi Tilaa vahvistetut Ratkaisuarkkitehti tarjoukset . Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää → Syötä Sähköpostiosoitteesi Syötä Sähköpostiosoitteesi Tilaa Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.