Ohjelmistosuunnittelija korvaus in India Mphasis:ssa vaihtelee ₹394K per year L1 -tasolta ₹2.11M per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹1.46M. Katso Mphasis:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
Palkkoja ei löytynyt
