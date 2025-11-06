Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Vancouver Mozilla:ssa on yhteensä CA$186K per year P3 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Vancouver on yhteensä CA$195K. Katso Mozilla:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$186K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike