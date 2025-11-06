Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Germany Mozilla:ssa vaihtelee €120K per year P3 -tasolta €134K per year P4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Germany on yhteensä €128K. Katso Mozilla:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
