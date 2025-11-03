Yritysluettelo
Moxa
Moxa Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Taiwan Moxa:ssa on yhteensä NT$1.29M per year. Katso Moxa:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Mediaanipalkka
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Yhteensä vuodessa
NT$1.29M
Taso
hidden
Peruspalkka
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Bonus
NT$374K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Moxa?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Moxa in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$2,040,886. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Moxa Ohjelmistosuunnittelija roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$1,159,915.

