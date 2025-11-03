Yritysluettelo
Moveworks
Moveworks
Moveworks Rekrytoija Palkat

Rekrytoija keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Moveworks:ssa vaihtelee ₹1.74M ja ₹2.44M per year välillä. Katso Moveworks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹1.89M - ₹2.19M
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Moveworks-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Moveworks in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,441,168. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Moveworks Rekrytoija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,743,691.

Muut resurssit