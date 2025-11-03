Yritysluettelo
Asiakaspalvelu keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Moveworks:ssa vaihtelee $131K ja $187K per year välillä. Katso Moveworks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$150K - $176K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$131K$150K$176K$187K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Moveworks-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Moveworks-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakaspalvelu roolille yrityksessä Moveworks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $187,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Moveworks Asiakaspalvelu roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $131,200.

Muut resurssit