Tuotesuunnittelija mediaanikorvaus in United Kingdom Motorway:ssa on yhteensä £69.1K per year. Katso Motorway:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£69.1K
Taso
Senior
Peruspalkka
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Motorway in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £70,314. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Motorway Tuotesuunnittelija roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £69,145.

