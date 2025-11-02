Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Motorola:ssa vaihtelee $102K per year L7 -tasolta $145K per year L9 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $115K. Katso Motorola:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
