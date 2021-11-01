monday.com Palkat

Yritysluettelo
monday.com:n palkka vaihtelee $64,675 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalveluoperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $211,393 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä monday.com. Viimeksi päivitetty: 9/16/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $145K
Asiakaspalvelu
$86.6K

Asiakaspalveluoperaatiot
$64.7K
Asiakasmenestys
$85.6K
Data-analyytikko
$83.7K
Henkilöstöhallinto
$106K
Tuotesuunnittelija
$90.2K
Projektipäällikkö
$136K
Myynti-insinööri
$127K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$211K
Ratkaisuarkkitehti
$118K
Kokonaispalkkiot
$79.1K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

monday.com-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä monday.com on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $211,393. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä monday.com ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $111,996.

Muut resurssit