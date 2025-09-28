Yritysluettelo
Momentive.ai Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö korvaus in United States Momentive.ai:ssa vaihtelee CA$210K per year P4 -tasolta CA$282K per year P5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä CA$276K. Katso Momentive.ai:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Product Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
Senior Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P4
Senior Product Manager II
CA$210K
CA$164K
CA$11.3K
CA$34.8K
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Momentive.ai-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Momentive.ai in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$335,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Momentive.ai Tuotepäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$251,000.

