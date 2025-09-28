Yritysluettelo
Tuotesuunnittelupäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Momentive.ai:ssa vaihtelee $243K ja $345K per year välillä. Katso Momentive.ai:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$275K - $313K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$243K$275K$313K$345K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Momentive.ai-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelupäällikkö roolille yrityksessä Momentive.ai in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $345,150. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Momentive.ai Tuotesuunnittelupäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $242,775.

