Momentive.ai
  • Palkat
  • Talousanalyytikko

  • Kaikki Talousanalyytikko -palkat

Momentive.ai Talousanalyytikko Palkat

Talousanalyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Momentive.ai:ssa vaihtelee $126K ja $178K per year välillä. Katso Momentive.ai:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$143K - $169K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$126K$143K$169K$178K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Momentive.ai-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



