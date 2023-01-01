Yritysluettelo
Momenta
Momenta Palkat

Momenta:n palkka vaihtelee $26,449 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $85,071 Rekrytoija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Momenta. Viimeksi päivitetty: 9/16/2025

$160K

Henkilöstöhallinto
$26.4K
Rekrytoija
$85.1K
Ohjelmistoinsinööri
$69.7K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Momenta on Rekrytoija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $85,071. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Momenta ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $69,701.

