Mollie
Mollie Palkat

Mollie:n palkka vaihtelee $57,450 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $149,235 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Mollie. Viimeksi päivitetty: 9/15/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $149K
Data-analyytikko
$57.4K

Data-asiantuntija
$92.7K
Markkinointi
$81K
Projektipäällikkö
$101K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$110K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$114K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Mollie on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $149,235. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mollie ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $101,241.

Muut resurssit