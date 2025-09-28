Yritysluettelo
Molecula
Molecula Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Molecula:ssa on yhteensä $140K per year. Katso Molecula:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Molecula
Software Engineer
Austin, TX
Yhteensä vuodessa
$140K
Taso
-
Peruspalkka
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Molecula?

$160K

Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Molecula-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Molecula in United States sits at a yearly total compensation of $163,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Molecula for the Ohjelmistoinsinööri role in United States is $135,000.

Muut resurssit