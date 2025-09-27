Yritysluettelo
Modernizing Medicine
Modernizing Medicine Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Modernizing Medicine:ssa on yhteensä $154K per year. Katso Modernizing Medicine:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
Modernizing Medicine
Software Engineer
Boca Raton, FL
Yhteensä vuodessa
$154K
Taso
hidden
Peruspalkka
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
11+ Vuotta
$160K

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Modernizing Medicine in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $173,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Modernizing Medicine Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $143,000.

