Yritysluettelo
Moderna
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Moderna Palkat

Moderna:n palkka vaihtelee $40,899 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $351,832 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Moderna. Viimeksi päivitetty: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistoinsinööri
Median $180K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $260K
Data-asiantuntija
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Biolääketieteen insinööri
Median $98K
Kirjanpitäjä
$40.9K
Kemian insinööri
$140K
Data-analyytikko
$72.6K
Data-tieteen päällikkö
$256K
Henkilöstöhallinto
$241K
Liikkeenjohdon konsultti
$279K
Koneinsinööri
$166K
Tuotesuunnittelija
$336K
Ohjelmapäällikkö
$332K
Projektipäällikkö
$245K
Regulatory Affairs
$312K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$352K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Moderna-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Moderna on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $351,832. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Moderna ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $243,210.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Moderna ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • NetApp
  • Lam Research
  • Illumina
  • Twist Bioscience
  • Schrödinger
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit