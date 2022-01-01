Yritysluettelo
Model N
Model N Palkat

Model N:n palkka vaihtelee $72,611 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmapäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $280,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Model N. Viimeksi päivitetty: 9/13/2025

$160K

Tuotepäällikkö
Median $280K
Ohjelmistoinsinööri
Median $137K
Henkilöstöhallinto
$236K

Juridiikka
$256K
Liikkeenjohdon konsultti
$80.4K
Ohjelmapäällikkö
$72.6K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$259K
Ratkaisuarkkitehti
$217K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Model N on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $280,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Model N ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $226,502.

