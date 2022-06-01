Yritysluettelo
MOD
MOD Palkat

MOD:n palkka vaihtelee $32,017 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $149,250 Biolääketieteen insinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä MOD. Viimeksi päivitetty: 10/18/2025

Biolääketieteen insinööri
$149K
Laitteistoinsinööri
$36.5K
Projektipäällikkö
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ohjelmistoinsinööri
$32K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$96K
Ratkaisuarkkitehti
$85.2K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$87.3K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä MOD on Biolääketieteen insinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $149,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä MOD ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $87,262.

Muut resurssit