Yritysluettelo
Mixpanel
Mixpanel Palkat

Mixpanel:n palkka vaihtelee $41,790 kokonaiskorvauksena vuodessa Liikkeenjohdon konsultti -tehtävässä alemman pään mukaan $353,723 Tuotesuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Mixpanel. Viimeksi päivitetty: 10/20/2025

Ohjelmistoinsinööri
L3 $237K
L4 $276K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $242K
Liiketoimintaoperaatiot
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Liiketoimintakehitys
$269K
Asiakaspalvelu
$101K
Data-asiantuntija
$221K
Henkilöstöhallinto
$340K
Liikkeenjohdon konsultti
$41.8K
Markkinointioperaatiot
$208K
Tuotesuunnittelija
$354K
Rekrytoija
$180K
Myynti
$179K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$254K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Mixpanel-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Mixpanel on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $353,723. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mixpanel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $229,193.

