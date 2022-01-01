Mirantis Palkat

Yritysluettelo
Mirantis:n palkka vaihtelee $72,360 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $213,180 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Mirantis. Viimeksi päivitetty: 9/16/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $82.3K

Verkkoinsinööri

Henkilöstöhallinto
$149K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$81.5K

Tuotepäällikkö
$128K
Ohjelmapäällikkö
$129K
Myynti
$174K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$129K
Ratkaisuarkkitehti
$213K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$72.4K
Tekninen kirjoittaja
$98.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Mirantis on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $213,180. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mirantis ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $128,186.

