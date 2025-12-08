Yritysluettelo
Mirafra Technologies
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Myynti

  • Kaikki Myynti -palkat

Mirafra Technologies Myynti Palkat

Myynti keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Mirafra Technologies:ssa vaihtelee ₹1.46M ja ₹2.03M per year välillä. Katso Mirafra Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/8/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$18K - $21.8K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$16.6K$18K$21.8K$23.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Myynti ilmoitustas yrityksessä Mirafra Technologies avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Mirafra Technologies?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Myynti tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä Mirafra Technologies in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,033,965. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mirafra Technologies Myynti roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,455,337.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Mirafra Technologies ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Flipkart
  • Tesla
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mirafra-technologies/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.