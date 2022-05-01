Yritysluettelo
Minted
Minted Palkat

Minted:n palkka vaihtelee $138,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $171,855 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $138K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$154K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$172K

Muut resurssit