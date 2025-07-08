Yritysluettelo
Miniso
Miniso Palkat

Miniso:n palkka vaihtelee $6,733 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $167,969 Datatieteilijä -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Miniso. Viimeksi päivitetty: 11/27/2025

Datatieteilijä
$168K
Myynti
$6.7K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Miniso on Datatieteilijä at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $167,969. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Miniso ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $87,351.

Muut resurssit

