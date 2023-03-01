MinIO Palkat

Yritysluettelo
MinIO:n mediaaripalkka on $127,400 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä MinIO. Viimeksi päivitetty: 11/27/2025

Ohjelmistosuunnittelija
$127K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä MinIO on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $127,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä MinIO ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $127,400.

