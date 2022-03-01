Minim Palkat

Minim:n mediaaripalkka on $130,650 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Minim . Viimeksi päivitetty: 11/27/2025