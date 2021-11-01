Yritysluettelo
Minecraft
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Minecraft Palkat

Minecraft:n palkka vaihtelee $125,625 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $150,750 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Minecraft. Viimeksi päivitetty: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Myynti
$151K
Ohjelmistosuunnittelija
$126K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Minecraft on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $150,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Minecraft ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $138,188.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Minecraft ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Google
  • Roblox
  • Microsoft
  • Pinterest
  • Square
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/minecraft/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.