Yritysluettelo
MindTickle
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

MindTickle Palkat

MindTickle:n palkka vaihtelee $14,439 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietoteknologi (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $153,628 Tekstinkirjoittaja -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä MindTickle. Viimeksi päivitetty: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
Median $46.9K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Tuotepäällikkö
Median $79.1K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Tekstinkirjoittaja
$154K
Asiakasmenestys
$86.6K
Data-analyytikko
$29.8K
Henkilöstöhallinto
$31.6K
Tietoteknologi (IT)
$14.4K
Tuotesuunnittelija
$25.1K
Ohjelmapäällikkö
$65.7K
Projektipäällikkö
$89.4K
Tuottooperaatiot
$16.3K
Myynti
$105K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

MindTickle-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä MindTickle on Tekstinkirjoittaja at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $153,628. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä MindTickle ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $65,737.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle MindTickle ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Narrative Science
  • Brillio
  • RBA
  • Payroc
  • Optym
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mindtickle/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.