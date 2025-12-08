Yritysluettelo
Mimecast
Mimecast Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Mimecast:ssa vaihtelee $83K ja $118K per year välillä. Katso Mimecast:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/8/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$94K - $107K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$83K$94K$107K$118K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Mimecast?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Mimecast in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $118,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mimecast Liiketoiminta-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $83,000.

