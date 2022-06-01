Yritysluettelo
Miltenyi Biotec
Miltenyi Biotec Palkat

Miltenyi Biotec:n palkka vaihtelee $48,860 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $147,758 Biolääketieteen insinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Miltenyi Biotec. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Hallinnollinen assistentti
$48.9K
Biolääketieteen insinööri
$148K
Juridiikka
$117K

Tuotepäällikkö
$118K
Projektipäällikkö
$76.7K
Ohjelmistoinsinööri
$104K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$109K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Miltenyi Biotec on Biolääketieteen insinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $147,758. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Miltenyi Biotec ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $109,140.

