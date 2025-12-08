Yritysluettelo
Milliman
Milliman Henkilöstöhallinto Palkat

Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Milliman:ssa vaihtelee ₹352K ja ₹500K per year välillä. Katso Milliman:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/8/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$4.5K - $5.2K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$4K$4.5K$5.2K$5.7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä Milliman in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹500,245. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Milliman Henkilöstöhallinto roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹351,867.

