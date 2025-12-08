Yritysluettelo
miHoYo
miHoYo Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Singapore miHoYo:ssa vaihtelee SGD 154K ja SGD 220K per year välillä. Katso miHoYo:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/8/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$137K - $160K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$119K$137K$160K$170K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä miHoYo?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä miHoYo in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 219,558. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä miHoYo Projektipäällikkö roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 153,878.

Muut resurssit

