Yritysluettelo
miHoYo
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Tuotesuunnittelija

  • Kaikki Tuotesuunnittelija -palkat

miHoYo Tuotesuunnittelija Palkat

Tuotesuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in China miHoYo:ssa vaihtelee CN¥840K ja CN¥1.15M per year välillä. Katso miHoYo:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/8/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$128K - $151K
China
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$118K$128K$151K$161K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Tuotesuunnittelija ilmoitustas yrityksessä miHoYo avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä miHoYo?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Tuotesuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä miHoYo in China on vuosittainen kokonaiskorvaus CN¥1,149,541. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä miHoYo Tuotesuunnittelija roolille in China ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CN¥839,664.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle miHoYo ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • VGW
  • Bethesda Game Studios
  • Blizzard Entertainment
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mihoyo/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.