Midea Group
Midea Group Palkat

Midea Group:n palkkaväli vaihtelee $25,016:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Projektipäällikkö :lle alaosassa $251,250:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Midea Group. Viimeksi päivitetty: 8/9/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $92K
Dataanalyytikko
$49.4K
Talousanalyytikko
$54.9K

Teollinen muotoilija
$41.9K
Konetekniikan insinööri
$48.1K
Tuotevastaava
$71.4K
Projektipäällikkö
$25K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$251K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Midea Group:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $251,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Midea Group:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $52,147.

