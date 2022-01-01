Yritysluettelo
MicroStrategy
MicroStrategy Palkat

MicroStrategy:n palkka vaihtelee $107,100 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $320,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä MicroStrategy. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $320K
Hallinnollinen assistentti
$141K

Liiketoiminta-analyytikko
$129K
Data-asiantuntija
$225K
Tuotesuunnittelija
$107K
Tuotepäällikkö
$286K
Projektipäällikkö
$200K
Myynti
$209K
Myynti-insinööri
Median $263K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä MicroStrategy on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $320,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä MicroStrategy ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $208,950.

